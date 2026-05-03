Temuco frenó aspiraciones de Santiago Wanderers en el Ascenso

Deportes Temuco rescató un empate 2-2 ante Santiago Wanderers en el Estadio "Elías Figueroa Brander", resultado que impidió que el elenco porteño quedara como sublíder del Ascenso.

El equipo dirigido por Francisco Palladino abrió la cuenta a los 8 minutos con un cabezazo de Cristopher Valenzuela, tras centro de Leandro Navarro desde el tiro de esquina. La visita igualó a los 17' mediante Nicolás Rivera, luego de una acción por izquierda de Cristian Rocha.

El cuadro "caturro" volvió a ponerse en ventaja a los 33 minutos, cuando un centro de Pedro Navarro terminó ingresando en la portería de Yerko Urra. En el complemento, Deportes Temuco buscó el empate hasta conseguirlo en los descuentos, con gol de Franco Ortega a los 90+3'.

Con este resultado, Santiago Wanderers llegó a 16 puntos y quedó en el quinto puesto, lejos de la opción de acercarse al líder Deportes Puerto Montt, mientras Deportes Temuco alcanzó 14 unidades.

En la próxima fecha, el equipo de La Araucanía recibirá a Unión Española y el Decano enfrentará a Cobreloa.