DT impuso multas millonarias y suspendió a 88 trabajadores por incumplir feriado del 1 de mayo

La Dirección del Trabajo (DT) concluyó la jornada del feriado obligatorio e irrenunciable del 1 de mayo con un balance de 60 multas cursadas y la suspensión de 88 trabajadores y trabajadoras.

Estas acciones se enmarcan en las fiscalizaciones que buscaron asegurar el cumplimiento de la normativa laboral en todo el territorio nacional.

Las inspecciones se enfocaron en garantizar el derecho al descanso de los trabajadores del comercio, así como el derecho al descanso alternado cada dos años para aquellos exceptuados de la norma general.

Además, se verificó que locales y grandes establecimientos hubieran cerrado antes de las 21.00 horas del jueves 30 de abril.

Cuatro regiones concentraron la mayor cantidad de trabajadores cuyas actividades fueron interrumpidas. (FOTO: Dirección del Trabajo)

El operativo, que abarcó todo el país, contempló 115 inspecciones que combinaron recorridos proactivos y respuestas a denuncias. El balance preliminar de la DT detalló que "las sanciones aplicadas sumaron un monto de 31.764.600 pesos".

Las regiones que concentraron la mayor cantidad de trabajadores suspendidos fueron Metropolitana (30), Valparaíso (20), Araucanía (11) y Los Lagos (10).

Incidentes y resistencia a fiscalizaciones

La labor de los inspectores no estuvo exenta de desafíos. En un par de ocasiones, los encargados de locales comerciales en las regiones de Coquimbo y O'Higgins "se resistieron a las fiscalizaciones y los inspectores debieron solicitar la presencia de Carabineros para poder aplicar las suspensiones".

Otro caso particular fue el cierre de dos malls chinos en Talca, donde además se suspendió a cuatro trabajadores por incumplimientos.

En Talca, establecimientos comerciales asiáticos fueron clausurados y cuatro operarios afectados. (FOTO: Dirección del Trabajo)

Fiscalización al transporte interurbano de pasajeros

De forma paralela a las inspecciones en el comercio, la Dirección del Trabajo también puso foco en las jornadas de conducción y descanso de las tripulaciones de buses interurbanos. Estas fiscalizaciones se realizaron este jueves en terminales de todo el país.

El resultado de las 236 inspecciones en este sector arrojó 80 multas por 237.958.131 pesos y la suspensión de dos tripulantes que antes de iniciar los recorridos no habían cumplido con sus descansos legales.

Las verificaciones se centraron en aspectos como el respeto a las jornadas máximas de conducción de 5 horas, con un descanso posterior de 2 horas, el adecuado uso de literas y el correcto funcionamiento de los registros automatizados de control de jornada en las cabinas de los buses.