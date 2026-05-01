Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado y bruma
Santiago9.7°
Humedad93%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Trabajo | 1 de mayo

DT impuso multas millonarias y suspendió a 88 trabajadores por incumplir feriado del 1 de mayo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los inspectores llevaron a cabo 115 revisiones a lo largo del país, respondiendo a denuncias y realizando controles preventivos.

En tanto, el sector de transporte de pasajeros recibió un total de 80 penalidades económicas que superaron los 237 millones de pesos, afectando a tripulantes.

DT impuso multas millonarias y suspendió a 88 trabajadores por incumplir feriado del 1 de mayo
 Dirección del Trabajo

Algunos comerciantes se negaron a las inspecciones, obligando a los funcionarios a pedir intervención de Carabineros para ejecutar las medidas.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Dirección del Trabajo (DT) concluyó la jornada del feriado obligatorio e irrenunciable del 1 de mayo con un balance de 60 multas cursadas y la suspensión de 88 trabajadores y trabajadoras.

Estas acciones se enmarcan en las fiscalizaciones que buscaron asegurar el cumplimiento de la normativa laboral en todo el territorio nacional.

Las inspecciones se enfocaron en garantizar el derecho al descanso de los trabajadores del comercio, así como el derecho al descanso alternado cada dos años para aquellos exceptuados de la norma general.

Además, se verificó que locales y grandes establecimientos hubieran cerrado antes de las 21.00 horas del jueves 30 de abril.

Imagen foto_00000002
Cuatro regiones concentraron la mayor cantidad de trabajadores cuyas actividades fueron interrumpidas. (FOTO: Dirección del Trabajo)

El operativo, que abarcó todo el país, contempló 115 inspecciones que combinaron recorridos proactivos y respuestas a denuncias. El balance preliminar de la DT detalló que "las sanciones aplicadas sumaron un monto de 31.764.600 pesos".

Las regiones que concentraron la mayor cantidad de trabajadores suspendidos fueron Metropolitana (30), Valparaíso (20), Araucanía (11) y Los Lagos (10).

Incidentes y resistencia a fiscalizaciones

La labor de los inspectores no estuvo exenta de desafíos. En un par de ocasiones, los encargados de locales comerciales en las regiones de Coquimbo y O'Higgins "se resistieron a las fiscalizaciones y los inspectores debieron solicitar la presencia de Carabineros para poder aplicar las suspensiones".

Otro caso particular fue el cierre de dos malls chinos en Talca, donde además se suspendió a cuatro trabajadores por incumplimientos.

Imagen foto_00000003
En Talca, establecimientos comerciales asiáticos fueron clausurados y cuatro operarios afectados. (FOTO: Dirección del Trabajo)

Fiscalización al transporte interurbano de pasajeros

De forma paralela a las inspecciones en el comercio, la Dirección del Trabajo también puso foco en las jornadas de conducción y descanso de las tripulaciones de buses interurbanos. Estas fiscalizaciones se realizaron este jueves en terminales de todo el país.

El resultado de las 236 inspecciones en este sector arrojó 80 multas por 237.958.131 pesos y la suspensión de dos tripulantes que antes de iniciar los recorridos no habían cumplido con sus descansos legales.

Las verificaciones se centraron en aspectos como el respeto a las jornadas máximas de conducción de 5 horas, con un descanso posterior de 2 horas, el adecuado uso de literas y el correcto funcionamiento de los registros automatizados de control de jornada en las cabinas de los buses.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada