Ministro del Trabajo por posibles despidos masivos: "El ajuste fiscal es una política necesaria"

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, defendió la implementación del ajuste fiscal impulsado por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, asegurando que se trata de una "política necesaria", pese a la preocupación que existe por posibles despidos masivos en el sector público.

La última Encuesta Nacional del Empleo del INE reveló que la tasa de cesantía del último trimestre alcanzó un 8,9%, acumulando más de 30 meses consecutivos por sobre la barrera del 8%, diagnóstico que el Mandatario calificó como una "emergencia laboral".

En esa línea, trabajadores del sector público han manifestado su preocupación ante posibles despidos masivos producto de los recortes presupuestarios que se están llevando a cabo en los distintos ministerios, bajo instrucción de Hacienda.

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, respaldó la medida y apuntó al encarecimiento de la contratación producto de algunas reformas laborales, como la ley de 40 horas: "Hay que ser bastante claros de que estamos en una emergencia laboral, (con) 925.000 personas sin trabajo", enfatizó.

"Hemos tenido un aumento de costos laborales importante en los últimos años por distintas reformas: la reducción de jornada y la tasa de cotización, que está aumentando todos los meses de agosto por la reforma previsional. En total vamos a sumar 13% de aumento de costos laborales, entonces tenemos que ser muy responsables", puntualizó.

En ese sentido, Rau enfatizó que "el tema del ajuste fiscal es una política necesaria y, si hay algunas reducciones de personal, eso no significa que en el futuro, en la medida que se recupere la economía, podamos generar más puestos de trabajo también en el Estado".

PC acusa al Gobierno de "engañar a los chilenos"

Desde la oposición, el diputado Luis Cuello (PC), integrante de la Comisión del Trabajo en la Cámara, rechazó los dichos del Mandatario y aseguró que el Gobierno "está creando una emergencia laboral: primero, dañando la economía a través del 'bencinazo' y luego recortando presupuesto en los ministerios, lo que trae aparejado despidos masivos".

"El Gobierno del Presidente Kast engañó a los chilenos", fustigó el parlamentario de oposición.

Desde el oficialismo, en tanto, la diputada Ximena Ossandón (RN), coincidió en que la emergencia laboral "es un hecho: las cifras así lo indican, y es de esperar que los recortes no afecten a la generación de empleo".

"Estoy muy esperanzada que al menos la parte mujer, Sala Cuna Universal, salga adelante, termine su tramitación que lleva muchísimo tiempo, porque eso es realmente un puntapié muy importante para fomentar el empleo femenino", agregó la legisladora.

El ministro Rau adelantó que a mediados de junio el Ejecutivo ingresará nuevas indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal, lo que podría retrasar la discusión legislativa en el Congreso.

Asimismo, el Gobierno anunció la creación de una mesa técnica de empleo, que tendrá un plazo de un mes para recoger propuestas de gremios sindicales, el sector empresarial y la academia, con el objetivo de robustecer su proyecto de Reconstrucción Nacional.