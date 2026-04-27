El humorista Stefan Kramer sigue luciendo sus nuevas imitaciones, concentradas en los integrantes del Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Con fines de promoción de sus próximos espectáculos, este lunes desclasificó un "cara a cara del ministro Quidoz con la vocera Mara", haciendo mofa de los abundantes problemas de comunicación que se les han imputado a los actuales inquilinos de La Moneda.

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