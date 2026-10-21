Bayern Munich de luto: Triste noticia sacó a Kimmich del partido con Arsenal

Joshua Kimmich, mediocampista de Bayern Munich y capitán de la selección alemana, quedó fuera del partido ante Arsenal, programado para este miércoles por la tercera fecha de la Champions League, debido al fallecimiento de un familiar cercano.

El club alemán confirmó la noticia mediante un comunicado oficial, luego de que el futbolista de 31 años se ausentara del último entrenamiento del equipo por motivos personales.

"Debido al fallecimiento de un familiar de su círculo más cercano, Joshua Kimmich no forma parte de la convocatoria para el partido de hoy contra Arsenal", informó Bayern Múnich.

La institución también solicitó respeto por el difícil momento que atraviesa el jugador. "En nombre de la familia, pedimos que se respete su privacidad y su duelo, y que se eviten nuevas consultas e informaciones al respecto. Todo Bayern Múnich acompaña a Joshua Kimmich con profundo pesar", expresó.

Según informó el diario alemán Bild, el fallecimiento corresponde a Berthold Kimmich, padre del futbolista, quien murió a los 57 años.

Bayern Munich evitó identificar públicamente al familiar en su comunicado.

La ausencia del mediocampista representa una baja importante para el conjunto alemán, que también afrontará el compromiso sin Michael Olise, suspendido tras su expulsión ante Viking.

El encuentro ante Arsenal se disputará desde las 16:00 horas de Chile en el Allianz Arena, como parte de la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League.