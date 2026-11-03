Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones
Champions: Barcelona enfrenta a Aston Villa y Bayern visita a Atlético
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| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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Esta semana se reanuda la acción de la Champions League en Europa, con el desarrollo de la cuarta fecha de la fase de liga.
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1-0: 12'; Aleksey Batrakov (GAL), 2-0: 15'; Aleksey Batrakov (GAL)
0-1: 59'; Issa Doumbia (SPO)