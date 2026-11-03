Champions: Barcelona enfrenta a Aston Villa y Bayern visita a Atlético

Esta semana se reanuda la acción de la Champions League en Europa, con el desarrollo de la cuarta fecha de la fase de liga.

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Martes 3 de noviembre

Galatasaray 2-0 Stuttgart. Finalizado. Rams Park.

1-0: 12'; Aleksey Batrakov (GAL), 2-0: 15'; Aleksey Batrakov (GAL)

Shaktar 0-1 Sporting de Lisboa. Finalizado. Stamford Bridge

0-1: 59'; Issa Doumbia (SPO)

Atlético de Madrid vs. Bayern Munich. 17:00 horas. Estadio Metropolitano

FC Barcelona vs. Aston Villa. 17:00 horas. Estadio Camp Nou

Feyenoord vs. Inter de Milán. 17:00 horas. Estadio De Kuip

Manchester United vs. AS Roma. 17:00 horas. Old Trafford

Villarreal vs. PSG. 17:00 horas. Estadio de La Cerámica

Bodo/Glimt vs. Lille. 17:00 horas. Aspmyra Stadion

LASK vs. Slovan Bratislava. 17:00 horas. Raiffeisen Arena

Miércoles 4 de noviembre

AEK vs. Real Madrid. 14:45 horas. Opap Arena

Fenerbahce vs. Liverpool. 14:45 horas. Chobani Stadium

Borussia Dortmund vs. Real Betis. 17:00 horas. Signal Iduna Park

Lens vs. Como. 17:00 horas. Estadio Bollaert-Delelis

Porto vs. Napoli. 17:00 horas. Estadio do Dragao

PSV vs. Club Brujas. 17:00 horas. Phillips Stadion

RB Leipzig vs. Manchester City. 17:00 horas. Red Bull Arena

Slavia Praga vs. Arsenal. 17:00 horas. Eden Arena