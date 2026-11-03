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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

Champions: Barcelona enfrenta a Aston Villa y Bayern visita a Atlético

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

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Esta semana se reanuda la acción de la Champions League en Europa, con el desarrollo de la cuarta fecha de la fase de liga.

Sigue los partidos en vivo y online por Cooperativa.cl.

Martes 3 de noviembre

  • Galatasaray 2-0 Stuttgart. Finalizado. Rams Park.

1-0: 12'; Aleksey Batrakov (GAL), 2-0: 15'; Aleksey Batrakov (GAL)

  • Shaktar 0-1 Sporting de Lisboa. Finalizado. Stamford Bridge

0-1: 59'; Issa Doumbia (SPO)

  • Atlético de Madrid vs. Bayern Munich. 17:00 horas. Estadio Metropolitano
  • FC Barcelona vs. Aston Villa. 17:00 horas. Estadio Camp Nou
  • Feyenoord vs. Inter de Milán. 17:00 horas. Estadio De Kuip
  • Manchester United vs. AS Roma. 17:00 horas. Old Trafford
  • Villarreal vs. PSG. 17:00 horas. Estadio de La Cerámica
  • Bodo/Glimt vs. Lille. 17:00 horas. Aspmyra Stadion
  • LASK vs. Slovan Bratislava. 17:00 horas. Raiffeisen Arena

Miércoles 4 de noviembre

  • AEK vs. Real Madrid. 14:45 horas. Opap Arena
  • Fenerbahce vs. Liverpool. 14:45 horas. Chobani Stadium
  • Borussia Dortmund vs. Real Betis. 17:00 horas. Signal Iduna Park
  • Lens vs. Como. 17:00 horas. Estadio Bollaert-Delelis
  • Porto vs. Napoli. 17:00 horas. Estadio do Dragao
  • PSV vs. Club Brujas. 17:00 horas. Phillips Stadion
  • RB Leipzig vs. Manchester City. 17:00 horas. Red Bull Arena
  • Slavia Praga vs. Arsenal. 17:00 horas. Eden Arena
  • Viking vs. Sabah FC. 17:00 horas. Viking Stadion

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