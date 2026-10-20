Los resultados de la tercera fecha de la Champions League

Esta semana la acción de la Champions League en Europa continúa con el desarrollo de la tercera fecha de la fase de liga, con Real Betis, del DT chileno Manuel Pellegrini, como uno de los protagonistas.

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Miércoles 21 de octubre

Como 4-1 Manchester United, Finalizado. Estadio "Giuseppe Sinigaglia"

1-0: 2'; Nico Paz (COM), 2-0: 49'; Anastasios Douvikas (COM), 3-0: 47'; Nico Paz (COM), 4-0: 76'; Jacobo Ramón (COM), 4-1: 91'; Zirkzee (MUN)

Lille OSC 2-4 Galatasaray, Finalizado. Estadio "Pierre Mauroy"

0-1: 2'; Yunus Akgun (GAL), 1-1: 7'; Soriba Diaoune (LIL), 2-1: 39'; Soriba Diaoune (LIL), 2-2: 44'; Aleksey Batrakov (GAL), 2-3: 52': Lucas Torreira (GAL), 2-4: 61'; Víctor Osimhen (GAL)

Real Betis 1-0 Feyenoord, Finalizado. Estadio La Cartuja

1-0: 59'; Isco Alarcón (BET)

Bayern Munich 2-2 Arsenal, Finalizado. Allianz Arena

0-1: 26'; Eberechi Eze (ARS), 1-1: 35'; Alphonso Davies (BAY), 2-1: 61'; Harry Kane (BAY), 2-2: 82'; Declan Rice (ARS)

Real Madrid 4-1 RB Leipzig, Finalizado. Estadio "Santiago Bernabéu"

1-0: 44'; Bernardo Silva (RM), 2-0: 52'; Arda Güler (RM), 3-0: 83'; Kylian Mbappé (RM), 3-1: 85'; Tidiam Gomis (LEI), 4-1: 87'; Diomande

Inter 1-0 Shakhtar Donetsk, Finalizado. Estadio "Giuseppe Meazza"

1-0: 77'; Carlos Augusto (INT)

Sporting de Lisboa 2-3 LASK Linz, Finalizado. Estadio "José Alvalade"

1-0: 5'; Luis Suárez (SPO), 1-1: 15'; Christoph Lang (LASK), 1-2: 63'; Saša Kalajdžić (LASK), 1-3: 68'; Krystof Danek (LASK), 2-3: 89'; Luis Suárez (SPO)

Aston Villa 3-1 Viking, Finalizado. Villa Park

1-0: 23'; Ross Barkley (AST), 2-0: 37'; Emiliano Buendía (AST), 3-0: 62'; Henrik Heggeheim, autogol (AST), 3-1: 85'; Peter Christiansen (VIK)

Club Brujas 3-0 RC Lens, Finalizado. Estadio "Jan Breydel"

1-0: 45+3'; Hans Vanaken (BRU), 2-0: 50'; Joaquin Seys (BRU), 3-0: 72'; Carlos Forbs (BRU)

Martes 20 de octubre

Sabah FK 1-2 Borussia Dortmund, Finalizado. Estadio Olímpico de Bakú

0-1: Serhou Guirassy (BOR), 1-1: 39'; Aden McCarthy (SAB), 1-2: 52'; Serhou Guirassy (BOR)

Fenerbahce 2-2 Slavia Praga, Finalizado. Estadio "Sukru Saracoglu"

1-0: 4'; Oguz Aydin (FEN), 2-0: 11'; Mason Greenwood (FEN), 2-1: 15'; Lukas Provod (SLA), 2-2: 90'; Pavel Kacor (SLA)

PSG 4-2 FC Barcelona, Finalizado. Estadio Parque de los Príncipes

1-0: 38'; Desiré Doué (PSG), 1-1: 55'; Xavier Espart (BAR), 2-1: 72'; Lucas Hernández (PSG), 2-2: 79'; Lamine Yamal (BAR), 3-2: 81'; Vitinha (PSG), 4-2: 86'; Fabián Ruiz (PSG)

Manchester City 5-1 AEK, Finalizado. Etihad Stadium

1-0: 12'; Elliot Anderson (MCI), 2-0: 34'; Phil Foden (MCI), 2-1: 52'; Stavros Pilios (AEK), 3-1: 57'; Rayan Cherki (MCI), 4-1: 65'; Phil Foden (MCI), 5-1: 75'; Phil Foden (MCI)

Liverpool 4-3 Villarreal, Finalizado. Estadio Anfield

0-1: 4'; Georges Mikautadze (VIL), 0-2: 29'; Sergi Cardona (VIL), 1-2: 36'; Alexis Mac Allister (LIV), 2-2: 45+2'; Ronald Araújo (LIV), 2-2: 66'; Alexis Mac Allister (LIV), 4-2: 69'; Florian Wirtz (LIV), 4-3: 87'; Tani Oluwaseyi (VIL)

Stuttgart 1-1 Atlético de Madrid, Finalizado. Mercedes-Benz Arena

1-0: 36'; Jamie Lewelling (STU), 1-1: 47'; Julián Alvarez (ATM)

Napoli 4-3 Bodo/Glimt, Finalizado. Estadio "Diego Maradona"

1-0: Matteo Politano (NAP), 1-1: 27'; Jens Hauge (BOD), 2-1: 41'; Scott McTominay (NAP), 2-2: 63'; Andreas Helmersen (BOD), 3-2: 75'; Scott McTominay (NAP), 4-2: 89'; Odin Luras (NAP), 4-3: 90+4'; Sondre Fet (BOD)

FC Porto 0-1 PSV Eindhoven, Finalizadoo. Estadio do Dragao

0-1: 57'; Guus Til (PSV)

AS Roma 4-0 Slovan Bratislava, Finalizado. Estadio Olímpico de Roma

1-0: 22'; Mario Hermoso (ROM), 2-0: 39'; Nahuel Molina (ROM), 3-0: 53'; Nicoló Pisilli (ROM), 4-0: 58'; Donyell Malen (ROM)