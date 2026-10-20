Los resultados de la tercera fecha de la Champions League
Sigue los partidos en vivo y online por Cooperativa.cl.
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Esta semana la acción de la Champions League en Europa continúa con el desarrollo de la tercera fecha de la fase de liga, con Real Betis, del DT chileno Manuel Pellegrini, como uno de los protagonistas.
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1-0: 2'; Nico Paz (COM), 2-0: 49'; Anastasios Douvikas (COM), 3-0: 47'; Nico Paz (COM), 4-0: 76'; Jacobo Ramón (COM), 4-1: 91'; Zirkzee (MUN)
0-1: 2'; Yunus Akgun (GAL), 1-1: 7'; Soriba Diaoune (LIL), 2-1: 39'; Soriba Diaoune (LIL), 2-2: 44'; Aleksey Batrakov (GAL), 2-3: 52': Lucas Torreira (GAL), 2-4: 61'; Víctor Osimhen (GAL)
1-0: 59'; Isco Alarcón (BET)
0-1: 26'; Eberechi Eze (ARS), 1-1: 35'; Alphonso Davies (BAY), 2-1: 61'; Harry Kane (BAY), 2-2: 82'; Declan Rice (ARS)
1-0: 44'; Bernardo Silva (RM), 2-0: 52'; Arda Güler (RM), 3-0: 83'; Kylian Mbappé (RM), 3-1: 85'; Tidiam Gomis (LEI), 4-1: 87'; Diomande
1-0: 77'; Carlos Augusto (INT)
1-0: 5'; Luis Suárez (SPO), 1-1: 15'; Christoph Lang (LASK), 1-2: 63'; Saša Kalajdžić (LASK), 1-3: 68'; Krystof Danek (LASK), 2-3: 89'; Luis Suárez (SPO)
1-0: 23'; Ross Barkley (AST), 2-0: 37'; Emiliano Buendía (AST), 3-0: 62'; Henrik Heggeheim, autogol (AST), 3-1: 85'; Peter Christiansen (VIK)
1-0: 45+3'; Hans Vanaken (BRU), 2-0: 50'; Joaquin Seys (BRU), 3-0: 72'; Carlos Forbs (BRU)
0-1: Serhou Guirassy (BOR), 1-1: 39'; Aden McCarthy (SAB), 1-2: 52'; Serhou Guirassy (BOR)
1-0: 4'; Oguz Aydin (FEN), 2-0: 11'; Mason Greenwood (FEN), 2-1: 15'; Lukas Provod (SLA), 2-2: 90'; Pavel Kacor (SLA)
1-0: 38'; Desiré Doué (PSG), 1-1: 55'; Xavier Espart (BAR), 2-1: 72'; Lucas Hernández (PSG), 2-2: 79'; Lamine Yamal (BAR), 3-2: 81'; Vitinha (PSG), 4-2: 86'; Fabián Ruiz (PSG)
1-0: 12'; Elliot Anderson (MCI), 2-0: 34'; Phil Foden (MCI), 2-1: 52'; Stavros Pilios (AEK), 3-1: 57'; Rayan Cherki (MCI), 4-1: 65'; Phil Foden (MCI), 5-1: 75'; Phil Foden (MCI)
0-1: 4'; Georges Mikautadze (VIL), 0-2: 29'; Sergi Cardona (VIL), 1-2: 36'; Alexis Mac Allister (LIV), 2-2: 45+2'; Ronald Araújo (LIV), 2-2: 66'; Alexis Mac Allister (LIV), 4-2: 69'; Florian Wirtz (LIV), 4-3: 87'; Tani Oluwaseyi (VIL)
1-0: 36'; Jamie Lewelling (STU), 1-1: 47'; Julián Alvarez (ATM)
1-0: Matteo Politano (NAP), 1-1: 27'; Jens Hauge (BOD), 2-1: 41'; Scott McTominay (NAP), 2-2: 63'; Andreas Helmersen (BOD), 3-2: 75'; Scott McTominay (NAP), 4-2: 89'; Odin Luras (NAP), 4-3: 90+4'; Sondre Fet (BOD)
0-1: 57'; Guus Til (PSV)
1-0: 22'; Mario Hermoso (ROM), 2-0: 39'; Nahuel Molina (ROM), 3-0: 53'; Nicoló Pisilli (ROM), 4-0: 58'; Donyell Malen (ROM)