Histórico trofeo del US Open ganado por Anita Lizana visitó La Moneda

El histórico trofeo del US Open 1937 que ganó Anita Lizana, el primer Grand Slam que consiguió el tenis sudamericano, llegó este miércoles al Palacio de La Moneda, y en la instancia, la familia de la mítica tenista chilena se reunió con el Presidente, José Antonio Kast.

Lizana ganó el título en 1937 en Estados Unidos, pero el trofeo nunca estuvo en nuestro país, siendo resguardado por sus hijas en Inglaterra, en donde vivió gran parte de su vida, hasta su fallecimiento en 1994.

Para honrar su memoria y mantener vivo el legado, la familia de Lizana decidió donar el trofeo a Chile. La encargada de traer el título fue la hija menor de la recordada tenista, Carol Ellis Lizana, acompañada por su esposo, hijas y bisniestas.

"Me alegro de estar aquí, con algo precioso de mi corazón, el trofeo de Anita Lizana Es un honor tan grande, que no puedo tener más palabras", declaró Carol al momento de revelar el trofeo en La Moneda.

Por su parte, el ministro del Deporte, Francisco Riveros, manifestó el agradecimiento de la Presidencia y el "honor" por recibir a la familia de Anita Lizana.

"Ahora vamos a tener un legado material, el trofeo que ganó Anita Lizana en 1937, y va a seguir agrandando esta leyenda para el deporte", comentó el ministro.

Finalmente, la familia de Anita Lizana tuvo un encuentro con el Presidente Kast, y posaron con el mítico trofeo que ganó la chilena.

Este jueves continuarán los homenajes y se realizará una ceremonia en el Parque Estadio Nacional, en el Court Central "Anita Lizana", junto a autoridades y deportistas, a las 19:00 horas (22:00 GMT).