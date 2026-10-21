Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago19.5°
Humedad59%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

¡Otro hito de Pellegrini! Real Betis encadenó su tercera victoria en la Liga de Campeones

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La escuadra del técnico chileno alcanzó puntaje ideal en el quinto casillero.

¡Otro hito de Pellegrini! Real Betis encadenó su tercera victoria en la Liga de Campeones
 EFE
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Real Betis, equipo que dirige el chileno Manuel Pellegrini, anotó un hito en la Liga de Campeones al extender su inicio perfecto con un gran triunfo 1-0 sobre Feyenoord en La Cartuja, por la tercera fecha del torneo europeo.

El cuadro andaluz dominó las acciones durante una primera mitad en la que Troy Parrott no pudo superar al arquero Tjark Ernst en área chica (29'), mientras que los neerlandeses respondieron con un remate desviado de Gjivai Zechiël antes del descanso (43').

La apertura de la cuenta llegó en el complemento tras una mano penal de Jeremiah St. Juste, infracción que Isco cambió por gol con un remate ajustado desde los doce pasos (59').

El "Ingeniero" refrescó el mediocampo con los ingresos de Dani Ceballos, Rodrigo Riquelme y Giovani Lo Celso, sosteniendo la ventaja ante los últimos intentos forasteros.

Con este triunfo, Real Betis sumó 9 puntos en tres presentaciones para situarse en la quinta posición, enfocándose ahora en La Liga de España, donde visitará a Celta de Vigo este domingo 25 de octubre a las 12:15 horas (15:15 GMT).

En el horizonte, su próximo rival en la Liga de Campeones será Borussia Dortmund en Alemania el próximo miércoles 4 de noviembre.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada