Abuela del defensor José Tiznado falleció por incendios en el Biobío

Cobresal lamentó a través de sus redes sociales el fallecimiento de Nelly Sáez, abuela de su jugador José Tiznado, quien fue víctima de los incendios forestales que afectaron a la Región del Biobío.

"Club Deportes Cobresal lamenta profundamente el sensible fallecimiento de la señora Nelly Sáez, abuela de nuestro defensa central José Tiznado, quien nos dejó en medio de la tragedia provocada por los incendios en el sur de nuestro país", comunicó el club".

"En este doloroso momento, nuestra institución envía sus más sinceras condolencias a su familia, a José y a todos sus seres queridos, esperando que encuentren consuelo y fortaleza ante tan irreparable pérdida", finalizó el comunicado.