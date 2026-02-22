Audax Italiano volvió a los abrazos y agudizó la crisis de Everton en la Liga de Primera

Audax Italiano volvió a los abrazos en el Estadio Bicentenario de La Florida y agudizó la crisis de Everton de Viña del Mar, con un triunfo por 1-0 en el cuarta fecha de la Liga de Primera.

El cuadro itálico había perdido con Ñublense la semana pasada y pudo redimirse en casa, en un partido sufrido que se resolvió con un balón detenido.

El partido empezó de forma frenética para Everton, con un golazo de Joaquín Moya, pero el árbitro Claudio Díaz lo anuló tras revisar el VAR, debido a una falta previa que sufrió Federico Mateos (5').

Al final del primer tiempo, los ruleteros terminaron de forma eufórica, ya que el arquero Ignacio González se lució y le atajó un penal a Diego Coehlo (45+5').

Everton no pudo aprovechar el envión tras ese penal atajado y cometió otro error defensivo en la segunda parte. Vicente Fernández barrió a Coelho en el área y Audax tuvo otro penal. Rodrigo Cabral no lo falló y firmó el único tanto del partido (67').

Con el resultado, Audax quedó con siete puntos en el sexto lugar; Everton, en cambio, está crisis, hundido en el fondo de la tabla, con cuatro derrotas consecutivas.

En la próxima fecha, Everton visitará a Universidad de Concepción, mientras que Audax Italiano visitará a Unión La Calera.