Cobresal castigó a un Colo Colo que pende de un hilo en la lucha por la Sudamericana

En el inicio de la penúltima fecha de la Liga de Primera, Colo Colo sufrió una dura caída de 3-0 a manos de Cobresal, que se afianzó tras su "final" en la carrera por pasajes a Copa Sudamericana, mientras los albos ahora deben sacar la calculadora.

Ambos equipos llegaban empatados en puntaje y con el cuadro "cacique" refugiado en una amplia ventaja por diferencia de gol. Sin embargo, fue una mala jornada para los dirigidos por Fernando Ortiz.

Colo Colo tuvo un discreto primer tiempo, otorgando licencias defensivas que fueron aprovechadas por el vivaz elenco "minero" de Gustavo Huerta.

A los 12' Emiliano Amor falló un pase a Fernando de Paul, regalándole a César Munder la oportunidad de poner el 1-0 en el marcador.

Tras cartón, Diego Coelho arremetió tras una nueva falla técnica, esta vez de Sebastián Vegas. El "9" no logró concretar en el mano a mano, pero sí pudo aumentar a los 44' con un cabezazo en medio de los dormidos centrales forasteros.

El elenco colocolino fue incapaz de generar peligro real y terminó sufriendo el 3-0 en el inicio del segundo tiempo, con un golazo de César Munder, que la clavó al ángulo desde lejos y dejó parado a De Paul.

La segunda etapa fue un trámite: Cobresal jugó con el reloj y su ventaja cerrando los espacios y generando peligró en algunas contras. Colo Colo, en tanto, tuvo una intrascendente posesión.

Los intentos fallidos albos fueron constantes, sin poder inquietar a los "legionarios". Emiliano Amor y Salomón Rodríguez fallaron las mejores ocasiones capitalinas para igualar.

De esta manera, Cobresal llegó a 47 puntos, a tres de un Colo Colo que se ubicó octavo; fuera de la zona de Copa Sudamericana con 44 unidades.

El "Eterno Campeón" ahora debe esperar que Palestino (45) y Audax Italiano (46) pierdan en sus respectivos partidos de este fin de semana con La Serena y Ñublense, para llegar con mayores opciones a la última fecha.

En caso de que ambos elencos de colonias sumen de a tres, a Colo Colo solo le quedará una opción: Ganar su último choque con Audax y que Cobresal caiga en simultáneo ante Ñublense. Ambos partidos se jugarán el domingo 7 de diciembre a las 18:00 horas.