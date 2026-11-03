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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Duelo de U. de Concepción y O'Higgins fue reprogramado en la fecha 27

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los penquistas están en la pelea por evitar el descenso.

Duelo de U. de Concepción y O'Higgins fue reprogramado en la fecha 27
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La ANFP, a través de la web del Campeonato Chileno, confirmó que el duelo entre Universidad de Concepción y O'Higgins, por la fecha 27 de la Liga de Primera, sufrió un cambio de programación.

El partido, originalmente, estaba pactado para disputarse este jueves, pero fue reprogramado para el domingo 8 de noviembre y se jugará a las 20:00 horas (23:00 GMT) en el Estadio "Ester Roa".

Para los penquistas el partido es crucial en su lucha por no descender. Tras haber sufrido una paliza por 6-1 en su visita a Colo Colo, el equipo de Cristián "La Nona" Muñoz está obligado a sumar tres puntos, para mantener la esperanza, porque tiene 23 unidades en el penúltimo puesto y la distancia con Cobresal, que se está salvando, es de cuatro positivos.

O'Higgins, por su lado, tiene 31 unidades en el duodécimo puesto, y su meta es lograr la hazaña en las cuatro fechas que quedan y alcanzar los puestos de copas internacionales.

Todos los detalles los podrás seguir en Cooperativa.cl.

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