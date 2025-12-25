La ANFP definió el calendario 2026: La Liga iniciará en enero y tendrá receso mundialista

La ANFP estableció las fechas de inicio de las competencias para la temporada 2026 de fútbol chileno, la cual se iniciará oficialmente en enero cuando, entre el 19 y 25 de ese mes, se juegue la Supercopa con su nuevo formato donde se enfrentarán cuatro equipos.

De acuerdo a lo publicado por La Tercera, en semifinales jugarán Coquimbo Unido (monarca del Campeonato Nacional) con Deportes Limache (finalista de Copa Chile), y Huachipato (campeón de Copa Chile) se medirá con Universidad Católica (subcampeón del Torneo Nacional).

Los ganadores se enfrentarán en la final.

La Liga de Primera, en tanto, se iniciará la semana del 26 de enero y se extenderá hasta el fin de semana del 6 de diciembre.

La Liga de Ascenso comenzará el fin de semana del 16 de febrero y terminará su fase regular el 1 de noviembre. La liguilla por el ascenso se realizará entre el 2 y el 29 de noviembre.

En 2026, el fútbol chileno tendrá dos torneos de Copa.

La tradicional Copa Chile comenzará el 30 de enero en su fase grupal. Primero jugarán los equipos del Ascenso, luego habrá un receso hasta el 15 de junio, fecha a partir de la que se sumarán los equipos de Primera División.

La nueva Copa de la Liga, en tanto, torneo en el que participarán los 16 equipos de Primera División divididos en cuatro grupos de a cuatro, partirá la semana del 16 de marzo y se prolongará hasta la semana del 19 de julio. Los ganadores de cada grupo avanzarán a semis.

El duelo por el título será el mismo fin de semana que se defina la Copa del Mundo de 2026, el 18 ó 19 de julio.