Universidad de Chile confirmó su presencia en la fase grupal de la próxima edición de la Copa Libertadores, ya que este domingo venció por 5-1 a Deportes Concepción en el Estadio "Ester Roa Rebolledo" por la penúltima fecha de la Liga de Primera y aseguró su cupo como "Chile 2" sobre Universidad Católica.

Desde el inicio de las acciones, la escuadra universitaria impuso un ritmo arrollador y abrió la cuenta con un penal ejecutado por Charles Aránguiz tras una infracción sobre Nicolás Fernández (19'). Apenas cuatro minutos más tarde, el propio Fernández aumentó las cifras (23') tras trepar por la banda.

La superioridad del conjunto laico se consolidó antes del descanso con un doblete de Maximiliano Guerrero, quien primero conectó un centro de Fernández con una pirueta (38') y luego resolvió con un remate rasante tras una desatención defensiva en el área lila (43').

En el desenlace del compromiso, Joaquín Larrivey descontó de cabeza en su último partido como local con el club (85'), pero Octavio Rivero sentenció el marcador definitivo al definir de primera una asistencia de Javier Altamirano (90+4').

Con este resultado, Universidad de Chile llegó a 57 puntos para volverse inalcanzable para Universidad Católica antes de recibir a Unión La Calera en la jornada final.

Mientras que Deportes Concepción permaneció con 39 unidades en el octavo puesto y buscará la clasificación a la Copa Sudamericana visitando a Deportes Limache.