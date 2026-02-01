La UC batalló para cosechar un punto ante La Serena en el debut por la Liga de Primera 2026
Los cruzados se recuperaron tras tener una desventaja de dos goles en La Portada.
Universidad Católica batalló para conseguir un empate 2-2 en su visita a Deportes La Serena en el Estadio La Portada, en un friccionado partido válido de la fecha inicial de la Liga de Primera 2026.
Los cruzados llegaron a estar 2-0 abajo con un doblete de Felipe Chamorro (33' y 38') para los locales, pero Justo Giani (45+2') y Fernando Zampedri (85') salvaron el punto.
El próximo partido de Universidad Católica será el próximo domingo 8 a las 20:30 horas (23:30 GMT), frente a Deportes Concepción en el Estadio Claro Arena.
Mientras que La Serena deberá visitar O'Higgins en el Estadio El Teniente el sábado 7 a las 18:00 horas (21:00 GMT).
Ambos encuentros son válidos por la fecha 2 de La Liga de Primera.