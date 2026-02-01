Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

La UC batalló para cosechar un punto ante La Serena en el debut por la Liga de Primera 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los cruzados se recuperaron tras tener una desventaja de dos goles en La Portada.

En portada

Universidad Católica batalló para conseguir un empate 2-2 en su visita a Deportes La Serena en el Estadio La Portada, en un friccionado partido válido de la fecha inicial de la Liga de Primera 2026.

Los cruzados llegaron a estar 2-0 abajo con un doblete de Felipe Chamorro (33' y 38') para los locales, pero Justo Giani (45+2') y Fernando Zampedri (85') salvaron el punto. 

El próximo partido de Universidad Católica será el próximo domingo 8 a las 20:30 horas (23:30 GMT), frente a Deportes Concepción en el Estadio Claro Arena.

Mientras que La Serena deberá visitar O'Higgins en el Estadio El Teniente el sábado 7 a las 18:00 horas (21:00 GMT).

Ambos encuentros son válidos por la fecha 2 de La Liga de Primera.

 

