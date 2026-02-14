La UC lamentó dura derrota ante Cobresal y perdió terreno en la tabla de la Liga de Primera

Universidad Católica lamentó una dura derrota por 3-2 ante Cobresal en el Estadio El Cobre de El Salvador por la tercera fecha de la Liga de Primera 2026, perdiendo terreno en la tabla de posiciones.

En la primera parte, los "mineros" sorprendieron con un potente remate desde fuera del área de Agustín Nadruz al minuto 3 del encuentro, abriendo así el marcador. El dominio de los locales continuó y Bryan Carvallo (14'), con una espectacular tijera, aumentó la ventaja para Cobresal.

En los minutos finales del primer tiempo, José Tiznado cometió una falta sobre Diego Corral dentro del área. La jugada fue revisada en el VAR y el árbitro José Cabero cobró penal. Fernando Zampedri (44') lo convirtió con éxito, anotando el descuento para los "cruzados".

En el complemento, Cobresal volvió a sorprender y amplió la ventaja con un certero cabezazo de Steffan Pino (50') dentro del área.

En el tramo final del partido, los dirigidos por Daniel Garnero manejaron la posesión y lograron acortar diferencias en el marcador con un nuevo tanto de Fernando Zampedri (90+7'), que llegó a su cuarta conquista en el torneo nacional, tras esto el árbitro José Cabero dio por teminado el encuentro.

Con este resultado, Universidad Católica quedó en el octavo lugar de la tabla de posiciones con cuatro puntos, meintras que Cobresal escaló hasta el quinto puesto con seis unidades.

El siguiente partido de los "cruzados" será de local ante Coquimbo Unido el sábado 21 de febrero a las 20:30 horas (23:30 GMT), por su parte los "mineros" se medirán como visitante ante Deportes Concepción el viernes 20 de febrero a las 20:30 horas.

Estadísticas: