Resumen 2025: Coquimbo fue el histórico campeón de un año dominado por las regiones

La temporada 2025 del fútbol chileno tuvo un largo desarrollo, con la particularidad de que la batuta dejó la capital, pues los equipos de otras zonas del país alzaron todas las copas y Coquimbo Unido marcó un hito con su primera estrella.

Nuevamente la Supercopa que debía abrir el año futbolístico tuvo problemas: Luego de un 2024 donde el partido quedó inconcluso hasta noviembre por incidentes, este 2025 el cotejo derechamente no se jugó en enero, debido a problemas para encontrar un estadio, pues varias ciudades rechazaron ser la sede por motivos de seguridad.

Finalmente, se jugó el 14 septiembre, en un Santa Laura prácticamente vacío por las fuertes restricciones para comprar entradas. En aquel partido, la U goleó por 3-0 a un desajustado Colo Colo que tenía el debut de Fernando Ortiz, que apenas un par de semanas antes –y sin poder tener rodaje porque hubo fecha FIFA– llegó como reemplazo de Jorge Almirón.

Coquimbo Unido: Su primera corona y el mejor campeón de la historia

El Campeonato Nacional, que estrenó su rebranding bajo el nuevo nombre de Liga de Primera, inició en San Valentín: El 14 de febrero, Coquimbo Unido goleó como visita a Deportes Iquique por 3-0; resultando en un preámbulo de lo que sería la campaña de ambos.

Universidad de Chile lideró las primeras dos jornadas, posición que no volvería a tener en el año, pues los "piratas" estuvieron al frente casi todo el torneo: Su ubicación más baja fue la quinta, tras la novena jornada.

El primer clásico del año fue en la fecha 10, el 3 de mayo, con el choque entre la U y Universidad Católica, y victoria azul por la mínima gracias a un agónico gol de Rodrigo Contreras en el Nacional.

Tres jornadas después, Coquimbo volvió a tener un clásico con Deportes La Serena (recién ascendido), llevándose un triunfo de 4-2 en su visita a La Portada.

El Coquimbo de Esteban González, no paró, pues desde la jornada 13 se hizo con la punta de forma inamovible, con una solidez que hizo inútil las presiones de un Audax Italiano y Palestino en la primera mitad de la temporada.

La corona del "barbón" se concretó matemáticamente en la fecha 26, cuando combinaciones de resultados incluso le podían dar la copa con una derrota. De todas maneras, aquel histórico 2 de noviembre Coquimbo desató la fiesta en el "Francisco Sánchez Rumoroso" y toda la ciudad con un 2-0 sobre Unión La Calera.

Los aurinegros además lograron una racha de 16 triunfos consecutivos, igualando el récord que tuvo el "Ballet Azul" en los años 60s. Además, se consagraron como el monarca nacional con mejores números de la historia: Apenas sufrió una derrota -ante Colo Colo en abril- y cerró con un rendimiento de 83,3%, por encima del 80,4% de la U en 1965.

En cuanto a Superclásicos, la U ganó por 2-1 en la primera rueda, pero Colo Colo tomó revancha con un 1-0 en el Monumental. El segundo clásico estudiantil fue un triunfo de la UC por la mínima, mientras que Coquimbo celebró por 2-1 ante La Serena dos semanas después de alzar la copa.

Un centenario para el olvido en Colo Colo

Fue un amargo centenario para Colo Colo, pues siempre estuvo en la medianía de la tabla, con un rendimiento muy alejado del visto en el torneo 2024 que conquistó; lo que se sumó a duras complicaciones fuera de la cancha.

La temporada para los albos fue irregular desde el comienzo del 2025, con "idas y vueltas" de Brayan Cortés y Emiliano Amor, y una salida de Maximiliano Falcón que desarticuló la defensa del Cacique.

Los resultados no acompañaron, las crisis se agudizaron, y todo empeoró con la tragedia ocurrida el 10 de abril en el partido de Fortaleza, en la fase grupal de la Copa Libertadores, con la muerte de dos hinchas en un confuso incidente, siendo atropellados por Carabineros en la afueras del Estadio Monumental.

El partido fue suspendido tras invasión de hinchas en la cancha, Colo Colo perdió por secretaría y desde esa jornada, el "Popular" se fue en caída libre.

Jorge Almirón se aferró hasta el final a su puesto y sus decisiones técnicas, situación que le costó a los albos resultados y tiempo para tratar de despertar, terminando por salir el 16 de agosto, tras sufrir un 3-0 ante Universidad Católica.

Su sucesor fue Fernando Ortiz, con la misión de lograr algo positivo en esta temporada centenaria. Sin embargo, el trasandino no lo logró y el "Cacique" quedó fuera de toda competencia.

Pese a ello, Ortiz fue oficializado para la temporada 2026, con el objetivo de apostar por los jóvenes y recuperar el rumbo hacia el título.

La U quedó en deuda en el torneo, pero tuvo una buena temporada internacional

La U, en tanto, tuvo un irregular torneo, con vaivenes enmascarados por la buena participación internacional, donde llegó a semifinales de Copa Sudamericana -incluyendo graves incidentes en la cancha de Independiente de Avellaneda-.

El equipo "laico" estuvo por largo tranco en la zona de clasificación a Copa Libertadores, pero se desinfló en la recta final y tuvo que conformarse con otro pasaje a la Sudamericana. El cierre del año pasó factura y Gustavo Alvarez, que por mano propia instaló la duda de su continuidad, optó por decir que la U "busque un nuevo entrenador", aunque sin la tenacidad como para renunciar como tal.

La teleserie se extendió hasta finales de diciembre, con la salida de Alvarez tras llegar a acuerdo con la U. En su reemplazo llegó Francisco "Paqui" Meneghini, tras la gran temporada que tuvo en O'Higgins.

Una situación similar le pasó a Audax Italiano, que de ser puntero en tres fechas y batallar en el podio, terminó quinto gracias a una muy mala segunda rueda que gatilló la salida de Juan José Ribera. Palestino también tuvo un bajón, aunque sostuvo a su DT, Lucas Boavaglio, hasta terminar el año.

Los tropiezos de los azules y ambos cuadros de colonia fueron aprovechados por O'Higgins y, especialmente, Universidad Católica para quedarse con el Chile 3 y Chile 2 a Copa Libertadores.

Los rancagüinos de "Paqui" Meneghini lograron rematar en el tercer puesto. Los "cruzados", en tanto, lograron un verdadero renacer con Daniel Garnero, que le dio nuevo aire al equipo al ganar 11 de los 17 partidos que dirigió en el campeonato tras el decaer del proceso de Tiago Nunes, terminado en junio.

Pasando a la zona baja, el ascendido Deportes La Serena y el debutante Deportes Limache siempre batallaron por la permanencia, con los "tomateros" más complicados. Everton también peligró, incluso hasta la última fecha.

Sin embargo, los mencionados cuadros mantuvieron la categoría, favorecidos en gran medida por la pésima campaña de los colistas.

Unión Española y Deportes Iquique cayeron a la Primera B, ocupando los últimos lugares prácticamente toda la temporada.

Aunque hispanos y "dragones celestes" han extendido su historia por la permanencia, ya que hicieron un reclamo formal a la ANFP exigiendo la anulación de sus descensos, apuntando a incongruencias entre las bases del torneo y el reflamento propio que rige a la Asociación en Quilín.

Copa Chile: Huachipato festejó por primera vez

En cuanto a la Copa Chile, este 2025 estrenó un polémico formato que de un año a otro excluyó a la Segunda División Profesional y los representantes amateur de Tercera División y campeones regionales.

Los grandes golpes de la fase de grupos fueron las eliminaciones de Colo Colo y Universidad Católica. Palestino y Unión Española también se vieron sorprendidos por Audax y Deportes Concepción en el Grupo F.

Ya en las rondas de eliminación directa, destacó la caída del campeón defensor Universidad de Chile a manos de Curicó Unido en octavos de final, con un 4-3 global.

La gran revelación fue Deportes Limache, que fue una máquina para concretar en la Copa Chile; a diferencia de los numerosos resultados a favor que dejó ir en la Liga de Primera. Los también apodados "cerveceros" se instalaron en la final tras una monumental goleada de 6-1 a Deportes La Serena que dejó el global 8-1.

En el otro lado del cuadro, Huachipato avanzó paso a paso, también sopesando la irregularidad en el torneo de Primera División, y despachó a Audax Italiano en una emocionante semifinal.

El campeón de la Copa Chile sería inédito y "de región" sí o sí: El Teniente de Rancagua albergó la gran final el 10 de diciembre. Limache se puso en ventaja con gol de Facundo Pons a los 53', pero Carlo Villanueva empató a los 90+6' y Rodrigo Odriozola fue el otro héroe de Huachipato al atajarle el último penal a Pons en la tanda, que acabó 4-3.

Ascenso: Concepción celebró por partida doble con el "Campanil" y el "León de Collao"

La siempre entretenida Liga de Ascenso vibró con otra vibrante edición, que tras intensas luchas acabó con doble festejo en Concepción, que arremetió hacia la división de honor con sus dos equipos profesionales.

Santiago Wanderers comenzó liderando, pero desde la octava fecha se armó un fuerte mano a mano entre San Marcos de Arica y Deportes Copiapó. Con el paso de las fechas los "Bravos del morro" fueron cediendo terreno y Universidad de Concepción subió hasta ponerse al frente, luchando con los atacameños.

Por coincidencias del fixture, la última fecha vio una verdadera final entre Copiapó y la UdeC, pues ambos se enfrentaron en el "Luis Valenzuela Hermosilla" con posibilidades de campeonar: El vencedor levantaba la copa y subía directo.

Allí, el "Campanil" de Cristián "La Nona" Muñoz golpeó fuerte y le asestó un 3-0 al conjunto de Hernán Caputto. Con las emociones a mil y perder una ocasión inmejorable en casa, el público local enfureció y protagonizó un escándalo: Lanzó objetos a la cancha, un hincha invasor y un futbolista copiapino agredieron a los penuistas y la trifulca obligó a terminar el encuentro a falta de los últimos minutos por jugarse.

Con el estadio ya vacío, se confirmó que las acciones no se reanudarían y la UdeC celebró junto a su staff y familiares el retorno a Primera División.

Copiapó tuvo que esperar por su rival en semifinales de la Liguilla por el segundo ascenso, donde cayó en una ajustada serie con Deportes Concepción, que venía de eliminar a Antofagasta. Cobreloa fue el rival de los lilas en la definición.

La primera final entre "el Conce" y los loínos terminó empatada 1-1 en el "Ester Roa", lo que daría paso a uno de los mejores -si no, el mejor- partido del año en el fútbol chileno.

Deportes Concepción, después de un largo camino de renacimiento por 17 años tras desafiliación, logró volver a Primera A: El marcador fue un agónico 3-2 en Calama, liquidando un partido que encendió corazones con peligro en las porterías y la entrega total de ambos cuadros.

De esta manera, la capital del Biobío festejó por partida doble, que incluso a nivel regional puede ser triple si se suma la Copa Chile huachipatina.

Respecto a la parte baja, Santiago Morning no logró reponerse del castigo que lo hizo arrancar el campeonato con -9 puntos y lamentó la caída a la tercera categoría, pese al empuje que hizo peligrar a Curicó Unido, Deportes Santa Cruz, Magallanes y mayormente a Unión San Felipe; salvado por apenas un punto.

Otro hito importante del Ascenso fue el retiro definitivo del delantero Humbreto "Chupete" Suazo a sus 44 años. El 24 de octubre colgó los botines aprovechando el último partido de San Luis de Quillota como local, en la penúltima fecha, para poco después ser anunciado como el nuevo DT del conjunto "canario"de cara al 2026.

Deportes Puerto Montt dominó una Segunda División en crisis

La Segunda División Profesional, tercer y último escalafón del balompié rentado, tuvo a Deportes Puerto Montt como flamante campeón, en medio de una delicada situación económica que involucró movimientos en los escritorios, ya habituales a estas alturas.

Los "Hijos del Temporal" fueron los punteros todo el torneo, salvo la segunda fecha en la que lideró Trasandino de Los Andes.

A falta de dos fechas, el Deportes Puerto Montt de Jaime "Pillo" Vera concretó el título nada menos que ganando el clásico con Provincial Osorno en Chinquihue por 2-0, con doblete de su capitán y figura Harold Antiñirre.

Fuera de la fiesta del fútbol, la categoría completa alegó constantemente por una grave crisis económica que afecta a sus equipos, sin resultados en sus llamados a la ANFP y el Sifup para tomar en cuenta sus sugerencias.

Aquello se reflejó en la resolución de los descensos a Tercera División A amateur, pues Deportes Melipilla y San Antonio Unido recibieron durísimas restas de puntos por incumplimientos financieros, que los dejaron con -14 y -21, respectivamente.

De ambos, al final San Antonio fue el único en descender, ya que luego entró acción el desenlace del bullado caso AC Barnechea, que no pudo competir por su litigio en curso durante casi todo el año.

Los "huaicocheros" alegaron judicialmente por el descenso desde Primera B decretado en 2024. Si bien lograron algunas victorias en tribunales, finalmente la Corte Suprema falló a favor de la ANFP. Así, en la tabla el club quedó colista sin jugar, y con total incertidumbre sobre el futuro de su casi centenaria historia.