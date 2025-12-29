El Quisco recibirá 2026 con innovador espectáculo de 500 drones
El alcalde José Jofré conversó con Lo que Queda del Día sobre el espectáculo de 500 drones que prepara El Quisco para recibir el Año Nuevo este miércoles.
La actividad reemplaza a los fuegos artificiales para iluminar el cielo de manera sustentable, con dispositivos traídos a Chile desde Dubai.
La celebración contará además con la presencia de Pablito Pesadilla y ha generado alta expectación en la zona, con una capacidad hotelera prácticamente copada, según el jefe comunal.