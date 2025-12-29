El alcalde José Jofré conversó con Lo que Queda del Día sobre el espectáculo de 500 drones que prepara El Quisco para recibir el Año Nuevo este miércoles.

La actividad reemplaza a los fuegos artificiales para iluminar el cielo de manera sustentable, con dispositivos traídos a Chile desde Dubai.

La celebración contará además con la presencia de Pablito Pesadilla y ha generado alta expectación en la zona, con una capacidad hotelera prácticamente copada, según el jefe comunal.

LEER ARTICULO COMPLETO