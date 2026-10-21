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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Sale de Santiago: U. de Chile definió su localía ante Everton

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Aún resta confirmar el horario para el cotejo de este lunes 26 de octubre.

Sale de Santiago: U. de Chile definió su localía ante Everton
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Universidad de Chile cambió su localía para recibir a Everton de Viña del Mar y se trasladará al Estadio El Teniente de Rancagua en el compromiso programado para el próximo lunes 26 de octubre por la fecha 25 en la Liga de Primera.

Según pudimos conocer en Cooperativa Deportes, la imposibilidad de utilizar el Nacional tras el concierto de BTS y las precipitaciones obligaron a buscar un recinto fuera de Santiago.

De momento, la Delegación Presidencial de la zona mantiene a la espera la ratificación del horario para el partido, ya que su inicio será a las 18:00 (21:00 GMT) o a las 20:00 (23:00 GMT) horas, con aforo exclusivo para público local.

La determinación de disputar el encuentro sin hinchas visitantes se relaciona con los antecedentes en su serie de Copa Chile, donde hubo lanzamiento de pirotecnia en el Estadio Sausalito.

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