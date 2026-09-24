Hubo peligro para jugadores y espectadores: Partido entre Everton y la U se suspendió por graves incidentes

El partido entre Everton y Universidad de Chile en el Estadio Sausalito, válido por la ida de los octavos de final de la Copa Chile, fue suspendido debido a graves incidentes con pirotecnia protagonizados por la barra del cuadro "estudiantil".

El cuadro visitante ganaba el friccionado partido por la cuenta mínima con gol de Juan Martín Lucero, pero al minuto 82 su fanaticada lanzó múltiples fuegos artificiales, que incluyeron bengalas, bombas de ruido y cohetes que volaron peligrosamente por el estadio.

"Rockets" fueron apuntados desde Laguna (sector de la barra azul) hacia otras zonas del Sausalito, provocando algunos focos de fuego en butacas y costados de la cancha.

Incluso uno de los proyectiles pirotécnicos cruzó toda la cancha, rebotó y encendió el césped justo donde estaba Maximiliano Guerrero, quien se aprestaba a lanzar un córner. Aunque preliminarmente la transmisión oficial de TV adjudicó el elemento a los seguidores de Everton, grabaciones de hinchas desmintieron aquella hipótesis.

Luego de la evacuación de los seguidores evertonianos, y la retención de los forasteros para evitar conflictos a las afueras del recinto, Carabineros entregó informes de seguridad en una reunión que contó con la presencia del delegado presidencial de la región de Valparaíso, Manuel Millones.

Pasados los minutos, el gerente deportivo "ruletero" Gustavo Dalsasso confirmó escuetamente la suspensión, lo que fue ratificado por Piero Maza.

Ahora, el destino de los ocho minutos restantes y las sanciones correspondientes quedarán en manos del directorio de la Federación de Fútbol de Chile.

EVERTON (0): Ignacio González; Lucas Soto, Hugo Magallanes, Diego Oyarzún [C], Vicente Fernández; Benjamín Berríos, Joaquín Moya, Amaro León (67' 20. Josué Ovalle); Alan Medina, Nicolás Montiel (74' Cristian Palacios), Emiliano Ramos (67' Julián Alfaro). DT: Walter Ribonetto

Ignacio González; Lucas Soto, Hugo Magallanes, Diego Oyarzún [C], Vicente Fernández; Benjamín Berríos, Joaquín Moya, Amaro León (67' 20. Josué Ovalle); Alan Medina, Nicolás Montiel (74' Cristian Palacios), Emiliano Ramos (67' Julián Alfaro). Walter Ribonetto U. DE CHILE (1): Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Nicolás Fernández; Marcelo Díaz [C] (67' Charles Aránguiz), Tobías Reinhart; Maximiliano Guerrero, Javier Altamirano (76' Israel Poblete); Eduardo Vargas, Juan Martín Lucero (76' Ignacio Vásquez). DT: Fernando Gago

ESTADIO: Sausalito, Viña del Mar

ARBITRO: Piero Maza

GOLES: 0-1: 61' Juan Martín Lucero (UCH)

TARJETAS AMARILLAS: 25' Maximiliano Guerrero (UCH); 56' Nicolás Ramírez (UCH); 63' Juan Martín Lucero (UCH); 63' Hugo Magallanes (EVE)