[VIDEO] ANFP liberó audios del VAR por polémico gol de Yastin Cuevas para Colo Colo ante Everton

La ANFP liberó este martes los audios del VAR en la anotación de Yastin Cuevas, quien estrenó el marcador para Colo Colo sobre el final del cotejo, encaminando la victoria por 2-0 sobre Everton.

En la cancha, la conquista del joven atacante albo generó gran molestia en el elenco ruletero, el cual reclamó una supuesta infracción de Joaquín Sosa sobre el portero Ignacio González que fue desatendida por el árbitro Juan Lara.

En un video publicado por el ente rector del fútbol nacional detallaron que "el arquero intenta despejar la pelota con sus manos, en ese momento se produce un contacto con un atacante, que al ver que la pelota pasa muy alto, decide no disputarlo y otro atacante en el segundo palo cabecea al balón y marca un gol".

Además, defendieron la decisión del colegiado. "El árbitro estando en buena posición y con un buen ángulo, observa e interpreta la situación como un contacto normal de juego y decide otorgar el gol, el VAR al tratarse de una situación protocolar, analiza la jugada desde ángulos de cámaras diferentes, observando exactamente lo descrito por el árbitro, ratificando que existe un mínimo contacto que no se interpreta como una imprudencia. Por esto el VAR confirma al determinación del árbitro en conceder el gol", puntualizaron.

Por su parte, el juez central señaló en su diálogo con los colegas en la cabina que "para mí hay un contacto mínimo con el 'Nacho' (González), pero queda corto nomás en el salto".

La respuesta de sus colegas aprobó su visión de la jugada. "El contacto existe, pero es totalmente mínimo, no existe ninguna imprudencia... confirmo el gol. El contacto de los dos jugadores es mínimo, no existe imprudencia del jugador blanco, esto es como todo tú lo relatas", le contestaron a Lara.