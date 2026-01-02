"Hay que ser cuidadosos": El "tirón de orejas" del DT de Athletic de Bilbao a su capitán
El entrenador respondió a las palabras del capitán, quien criticó disputar la Supercopa de España en Arabia Saudita.
El entrenador respondió a las palabras del capitán, quien criticó disputar la Supercopa de España en Arabia Saudita.
Ernesto Valverde, entrenador de Athletic Club de Bilbao, consideró que el capitán Iñaki Williams "no estuvo muy acertado" cuando dijo que disputar la Supercopa de España en Arabia Saudita "es una mierda".
"Independientemente de que nos guste más o menos el formato, no sé si estuvo muy acertado. Tenemos que ser cuidadosos con las expresiones que utilizamos", subrayó el técnico en la rueda de prensa previa al partido de mañana en Pamplona frente a Osasuna.
Valverde entendió que después de haber sido padre por primera vez ayer jueves, "tener que marchar lejos siempre le puede trastocar un poco más".
"Al margen de que a todos nos gustaría contar con nuestros aficionados, hay que ser un poco respetuosos con todo. Además, para nosotros ir a Arabia supone prestigio, no nos vamos a engañar. Vamos a jugar una Supercopa y tenemos la posibilidad de ganar un título. Eso es la realidad y, al mismo tiempo, nuestro club está cobrando por ir allí", zanjó sobre este asunto.