Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Almeyda en la previa de duelo ante Real Madrid: Tiene a tres mejores jugadores del mundo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El técnico de Sevilla aseguró que se le viene un partido muy complicado en el "Bernabeu".

Almeyda en la previa de duelo ante Real Madrid: Tiene a tres mejores jugadores del mundo
El entrenador de Sevilla, el argentino Matías Almeyda, destacó este viernes, en la víspera de visitar a Real Madrid en la decimoséptima jornada de La Liga, que, en su opinión, el rival tiene "a los tres mejores jugadores mejores del mundo; Vinícius, Mbappé e Bellingham".

El preparador sevillista, en la comparecencia de prensa que ofreció tras el entrenamiento que dirigió en la ciudad deportiva del club hispalense, aseguró que no sabe "qué medicina hay para pararlos, porque resuelven, son los mejores y están en la élite constantemente".

Almeyda señaló que para ganar en el Bernabéu deben hacer lo que el Sevilla no hace "desde 2009", en referencia a que fue en diciembre de 2008 cuando llegó el último triunfo de la formación andaluza en el feudo de los madridistas, por lo que auguró un partido "sumamente difícil".

"Lamentablemente quedamos eliminados en la Copa. Queríamos seguir, eso te da confianza, pelear por otro frente e ilusionarte. Estuvimos cerca y no pudimos dar ese paso para ganar. No podemos estar llorando por los rincones. Duele porque no se pudo, pero nos enfocamos en este partido, que es una final para nosotros como todos los que jugamos", argumentó.

