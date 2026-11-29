FC Barcelona hizo gala de su contundencia ante Deportivo La Coruña con una goleada de 5-1 como visitante, para reafirmar el liderato en la fecha 14 de la liga española.

El escolta Real Madrid sufrió una sorpresiva caída ante Deportivo Alavés en la acción sabatina, resultado que los "culés" aprovecharon con todo este domingo.

Lamine Yamal abrió el marcador en apenas dos minutos de juego, aunque Pierre Emerick Aubameyang igualó para el "Depor" a los 9'.

Sin embargo, los blaugranas retomaron la ventaja con un gol de Dani Olmo (20') y el triplete de Raphinha (50', 83', 90+1').

El Barça de Hansi Flick llegó a cuatro victorias consecutivas y 39 puntos, cinco más que Atlético de Madrid, elenco que también ganó y desplazó a Real Madrid al tercer puesto (33).