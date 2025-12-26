Compañero de Alexis y Suazo recibió dura sanción por expulsión ante Real Madrid

El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó con un partido al entrenador de Sevilla, el argentino Matías Almeyda, y con seis al jugador brasileño de su equipo Marcao, por las expulsiones del fin de semana en la caída ante Real Madrid.

Según confirmó la RFEF este viernes, Disciplina impuso a Marcao un partido por su expulsión con doble amarilla, cuatro por ofensas verbales y actitudes injuriosas hacia los árbitros y uno por conducta contraria al buen orden deportivo.

Almeyda, expulsado por doble amonestación (m.34) por realizar observaciones de forma insistente por una decisión del árbitro, cumplirá un partido de sanción por doble amonestación y consiguiente expulsión.

En el caso de Marcao, según el acta arbitral, tras su expulsión (m.68) se encaró con el árbitro, a escasa distancia de su cara "de forma intimidante, teniendo que retirado por sus compañeros".

Cuando fue separado, se dirigió al referí con la expresión "Fillo da puta madre" y al dirigirse al túnel de vestuarios propinó una patada a un balón que había en la zona del cuarto árbitro.

Sevilla alegó en defensa de su jugador que no profirió la expresión que figura en al acta, sino que dijo "'puta que pariu', que es una exclamación genérica en portugués (no un insulto dirigido al árbitro) y no puede reconducirse a 'filho da puta' ni a un menosprecio personal".