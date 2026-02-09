RFEF suspendió a árbitro acusado de agresión sexual a una prostituta: Simuló ser policía

Un inesperado escándalo involucró a la Segunda División de España, tras la detención de un árbitro investigado por una presunta agresión sexual contra una prostituta en Gijón, haciéndose pasar por policía.

El referí, oriundo de Asturias y cuya identidad se mantiene en reserva, en primera instancia fue detenido tras la denuncia realizada por una mujer de origen latinoamericano.

Según la acusación, revelada por el periódico asturiano La Nueva España, el sujeto lucía distintivos policiales para forzar a la mujer a mantener relaciones sexuales contra su voluntad, amenzándola de dar aviso a Extranjería sobre su situación migratoria irregular.

La Policía Nacional de España registró el domicilio del acusado por posible tenencia de uniformes u otros distintivos para simular ser un uniformado.

Posteriormente se entregó una actualización de la situación: Los hechos ocurrieron hace alrededor de dos semanas. El hombre, de entre 30 y 40 años, salió bajo libertad condicional el pasado 29 de enero y con una orden de alejamiento de 300 metros, mientras las indagatorias siguen en curso.

Tras el revuelo y cobertura mediática en el país europeo, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tomó acciones internas y anunció una suspensión "con carácter inmediato" contra el árbitro denunciado, "hasta la resolución del proceso".

La RFEF señaló enterarse de la grave imputación este mismo lunes y "en base a la normativa interna, y a efectos de aclarar los hechos publicados, se ha procedido a la apertura de un expediente de investigación".