Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago26.4°
Humedad50%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo visita a Mallorca por la Liga de España

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Sigue el partido por Cooperativa.cl.

Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo visita a Mallorca por la Liga de España
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este lunes Sevilla, club que tendrá la titularidad del chileno Gabriel Suazo y a Alexis Sánchez como suplente, animará su partido por la fecha 22 de la Liga española, donde le tocará visitar el Estadio de Son Moix para enfrentarse a Mallorca.

Sigue el partido por Cooperativa.cl:

1-0: 25' Vedat Muriqi, de penal (MLL)

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada