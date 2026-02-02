Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española
Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo visita a Mallorca por la Liga de España
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Este lunes Sevilla, club que tendrá la titularidad del chileno Gabriel Suazo y a Alexis Sánchez como suplente, animará su partido por la fecha 22 de la Liga española, donde le tocará visitar el Estadio de Son Moix para enfrentarse a Mallorca.
1-0: 25' Vedat Muriqi, de penal (MLL)