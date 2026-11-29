Sevilla de Gabriel Suazo derribó a Real Sociedad y escaló a puestos europeos
El lateral chileno disputó todo el encuentro en la victoria del conjunto andaluz en San Sebastián.
El lateral chileno disputó todo el encuentro en la victoria del conjunto andaluz en San Sebastián.
Con el chileno Gabriel Suazo durante todo el compromiso, Sevilla consiguió una importante victoria por 2-4 ante Real Sociedad en el Estadio de Anoeta, por la fecha 14 de la liga española, y ratificó su buen momento tras el empate conseguido en el derbi ante Real Betis.
El conjunto dirigido por Luis García Plaza celebró gracias a las conquistas de Félix Correia (2'), Rubén Vargas (37'), Youssouf Fofana (83') e Isaac Romero (90+7'), mientras que Luka Sucic (49') y Dani Díaz (90') marcaron para los locales.
Con este resultado, Sevilla alcanzó los 22 puntos y escaló al quinto puesto, en zona de clasificación a la Europa League. Su próximo desafío será ante Atlético Paso este jueves por la Copa del Rey, mientras que el lunes 7 de diciembre recibirá a Málaga por la liga española.