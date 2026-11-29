Con el chileno Gabriel Suazo durante todo el compromiso, Sevilla consiguió una importante victoria por 2-4 ante Real Sociedad en el Estadio de Anoeta, por la fecha 14 de la liga española, y ratificó su buen momento tras el empate conseguido en el derbi ante Real Betis.

El conjunto dirigido por Luis García Plaza celebró gracias a las conquistas de Félix Correia (2'), Rubén Vargas (37'), Youssouf Fofana (83') e Isaac Romero (90+7'), mientras que Luka Sucic (49') y Dani Díaz (90') marcaron para los locales.

Con este resultado, Sevilla alcanzó los 22 puntos y escaló al quinto puesto, en zona de clasificación a la Europa League. Su próximo desafío será ante Atlético Paso este jueves por la Copa del Rey, mientras que el lunes 7 de diciembre recibirá a Málaga por la liga española.