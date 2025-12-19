Sevilla de Sánchez y Suazo tendrá un duro desafío ante Real Madrid por La Liga

Sevilla, con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo entre sus alternativas, tendrá un duro desafío ante Real Madrid este sábado en el "Santiago Bernabéu", desde las 17:00 horas (20:00 GMT), por la jornada 17 de La Liga de España.

El elenco de los chilenos llega al compromiso luego de sufrir una lamentable caída por 1-0 ante Alavés por la tercera ronda de la Copa del Rey.

El equipo andaluz está golpeado por la eliminación, y afronta el partido con gran presión, considerando que hace 17 años que no logra ganar los tres puntos en el recinto madridista.

Sánchez y Suazo fueron citados por Matías Almeyda para el duelo, pero según lo trabajado por el argentino, ambos jugadores irán a la banca.

La oncena sevillana será con Odisseas Vlachodimos; Fabio Cardoso, Nemanja Gudelj, Andrés Castrín; José Carmona, Lucien Agoumé, Batista Mendy, Joaquín Martínez, Djibril Sow; Isaac Romero y Peque Fernández.

Por el otro lado, los "merengues" sumaron una sufrida victoria por 3-2 ante Talavera en la Copa del Rey y en la jornada anterior de La Liga se impusieron por 2-1 a Alavés.

La formación que trabajó Xabi Alonso para el duelo es con Thibaut Courtois; Raúl Asencio, Dean Huijsen, Antonio Rudiger, Francisco García; Arda Guler, Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni; Rodrygo, Vinicius Jr. y Kylian Mbappé.

El duelo, que será dirigido por Antonio Muñíz, está pactado para el sábado 20 de diciembre a las 17:00 horas (20:00 GMT) y podrás verlo por las pantallas de DSports y en streaming por DGO.

Además, todos los detalles estarán disponibles en la cobertura del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.