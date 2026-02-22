Sevilla de Suazo y Alexis celebró un sufrido pero revitalizador triunfo ante Getafe

Sevilla, con acción de los chilenos Gabriel Suazo y Alexis Sánchez, obtuvo un vital tanque de oxígeno en la liga española, gracias a un triunfo de 1-0 en su visita a Getafe por la jornada 25.

Suazo arrancó como titular en un duelo que golpeó a los dueños de casa con la expulsión de Djené Dakonam Ortega al minuto 26. Pese a la diferencia numérica, no se generaron demasiadas opciones de peligro a portería.

El lateral izquierdo salió reemplazado en el entretiempo por el volante Adnan Januzaj, pues el cuerpo técnico andaluz, sin el suspendido Matías Almeyda, buscó un cambio de aires.

La propuesta funcionó, pues Djibril Sow desequilibró el marcador con un potente remate que pasó entre toda la defensa azul al minuto 65 de juego.

Alexis Sánchez volvió a sumar minutos luego de dos partidos –uno por lesión y otro por decisión técnica– al ingresar desde la banca para jugar los últimos 10 minutos, tomando la posta de Neal Maupay.

De esta manera, Sevilla volvió a ganar después de tres fechas y alcanzó 29 puntos, alejándose de la zona de descenso por cinco unidades, aunque debe esperar lo que haga Mallorca (24), que puede bajar al Elche de Lucas Cepeda (25) hacia el primer puesto de la zona roja.

El próximo desafío para el equipo de Suazo y Alexis será nada menos que el derbi sevillano ante el Real Betis de Manuel Pellegrini, el domingo 1 de marzo a las 14:30 horas de Chile (17:30 GMT).