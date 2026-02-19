Con un fichaje en el último suspiro: La Liga de Primera 2026 cerró su libro de pases

- Revisa todas las movidas del fútbol chileno en el Especial de Fichajes de Cooperativa.cl.

El mercado de pases de la Liga de Primera 2026 se cerró este jueves 19 de febrero a las 23:59 horas, sin mayores sorpresas y con un fichaje al filo del cierre por parte de Audax Italiano.

El conjunto itálico comenzó la jornada con el fichaje de Bryan Soto y la cerró, faltando poco más de una hora para el término del mercado, con la contratación de Raimundo Rebolledo.

U. de Concepción también se movió, sumando como refuerzo al argentino Daniel Barrea, cedido por una temporada desde Godoy Cruz. Con su fichaje, el club penquista, campeón del ascenso el año pasado, contrató 13 jugadores para el 2026.

Deportes Concepción, por su lado, aseguró el fichaje del uruguayo Yonathan Rodríguez, agente libre que jugó en Nacional y Racing de Montevideo en 2025.

En Viña del Mar, tras el fichaje de Oscar Opazo, Everton anunció el retorno de Lucas Soto. El volante perteneciente a Colo Colo estuvo en el conjunto ruletero en 2025 y volverá a estar cedido por esta temporada.

Finalmente, Unión La Calera fue uno de los últimos en hacer una movida, cerrando su plantel con el fichaje de Joan Cruz, volante formado en Colo Colo procedente de Everton.

Respecto a los grandes, Colo Colo decidió cerrar su mercado este miércoles en la reunión de directorio de Blanco y Negro, con seis fichajes en este libro de pases: Matías Fernández, Joaquín Sosa, Javier Méndez, Maximiliano Romero, Lautaro Pastrán y Alvaro Madrid.

La U, por su parte, renovó completamente su delantera, con el regreso de Eduardo Vargas y los fichajes de Octavio Rivero y Juan Martín Lucero. También llegó Lucas Romero y fue repatriado el lateral Marcelo Morales.

Universidad Católica también hizo cinco fichajes, destacando el volante Matías Palavecino, figura del campeón Coquimbo Unido el año pasado. También ficharon en la tienda Cruzada los mediocampistas Justo Giani, Jimmy Martínez y Martín Gómez; y el lateral Bernardo Cerezo.

El próximo mercado de pases se abrirá al final de la primera rueda, tras la quincena de junio, y se cerrará en la quincena de agosto, un día antes del inicio de la fecha 19 de la Liga.