Tabilo batió a Buse y jugará en Río de Janeiro su primera final de un torneo ATP 500

El tenista chileno Alejandro Tabilo (68° del mundo), extendió su enorme participación en el Abierto de Río de Janeiro y avanzó a su primera final de un ATP 500 tras derrotar al peruano Ignacio Buse (91°) en dos sets.

"Jano" mostró una gran versión para aprovechar las dudas de su rival y abrochar un marcador de 6-3 y 6-3 en una hora y 13 minutos, en un encuentro que se disputó este domingo debido a las precipitaciones que obligaron a mover el calendario.

Tabilo tuvo la iniciativa para arriesgar –y terminar acertando– sus tiros, aunque en el primer set Buse quebró primero. De todas formas, el nacional de inmediato devolvió el golpe y ganó los siguientes dos juegos para tomar la ventaja que finalmente le adjudicó la manga inicial.

Buse sintió el rigor físico del torneo y las altas temperaturas en pleno mediodía, siendo necesarios algunos chequeos de presión y saturación de oxígeno el cambio de set. Tabilo no flaqueó y selló otro firme set, más allá de algunos destellos de talento del peruano.

El criollo rompió para el 4-3 transitorio en el capítulo que resultó definitivo y repitió el "break" en el juego que selló su avance hasta la batalla por el título.

De esta manera, Tabilo buscará esta misma tarde (no antes de las 17:30 horas) su primera corona categoría 500 ante el vencedor entre Tomás Martín Etcheverry (51°) y Vit Kopriva (87°), que completan la interrumpida semifinal que se paralizó por las lluvias de la jornada sabatina.

Además, la primera raqueta nacional aseguró su salto, al menos, al puesto 42 del ranking mundial para la próxima actualización.