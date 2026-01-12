Simeone se disculpó con Florentino y con Vinicius tras episodio en la Supercopa

Diego Simeone, entrenador de Atlético de Madrid, se disculpó con Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, y con Vinicius Júnior, atacante del conjunto blanco, por el episodio en la semifinal de la Supercopa de España, en el que acepta que no estuvo bien de su parte.

"Me gustaría pedirle disculpas al señor Florentino y también al señor Vinicius por el episodio que vieron (en la Supercopa de España); obviamente no está bien de parte mía ponerme en ese lugar y acepto obviamente que no estuve bien", explicó.

En un vídeo difundido por durante el partido, se observa a Diego Simeone decirle a Vinicius, según la lectura de labios del propio canal de televisión: "Te va a echar Florentino, acuérdate. Acuérdate que te va a echar. Te va a echar, acuérdate lo que te digo".

Simeone matizó después, cuando fue preguntado de nuevo en ese sentido durante la rueda de prensa de este lunes, que eran disculpas, no un perdón, sin hablar más allá de este hecho.

"No tengo nada más que agregar", contestó a una cuestión sobre si le pareció exagerado que Xabi Alonso, su homólogo en el club blanco, dijera que Simeone no es buen deportista.

Ya sobre el aspecto deportivo de la Supercopa de España, consideró de la semifinal contra el Real Madrid que "el equipo que gana es el que merece pasar".