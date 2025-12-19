Sufre Pellegrini: Isco se mantendrá fuera por "algunas semanas más"

El periodo de baja de Francisco Alarcón 'Isco', capitán de Real Betis, lesionado tras chocar con su compañero Sofyan Amrabat a finales de noviembre, se prolongará algunas semanas, según informó este viernes José Manuel Álvarez, jefe de los servicios médicos del club.

En declaraciones a los medios oficiales del club, el doctor Álvarez relató que la lesión que sufrió en la "desafortunada jugada con Amrabat" a los tres minutos del partido de Liga Europa ante Utrecht "no es una simple herida", ya que la "alta intensidad del impacto le rompe la piel".

El galeno explicó que un golpe así provoca en el tobillo "un mecanismo muy brusco de flexo-extensión que hace que la articulación sufra" y "aparte de la herida de siete puntos, que ya ha cicatrizado correctamente, se genera un edema muy importante y una lesión intrarticular en el cartílago".

"Una vez que le hemos retirado los puntos, podemos trabajar en camilla pero no en el gimnasio. Estamos recuperando la movilidad del tobillo, pero le provoca dolor e inflamación cuando intenta correr y saltar. Hemos valorado las posibilidades terapéuticas y vamos a iniciar infiltraciones con factores de crecimiento", añadió el médico, quien dejó ver que el exseleccionado español podría reaparecer a fines de enero.