"No son regalos": Colmevet pide evitar la adopción impulsiva de mascotas en Navidad

A pocos días de las celebraciones navideñas, la Comisión Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas del Colegio Médico Veterinario de Chile (Colmevet) hizo un llamado a la ciudadanía a no considerar a los animales de compañía como regalos, advirtiendo que esta práctica suele derivar en abandonos o entregas voluntarias a refugios una vez terminadas las fiestas.

Desde la entidad explicaron que, si bien en Chile no existen cifras oficiales que dimensionen el fenómeno, fundaciones y centros de rescate reportan de manera recurrente un aumento de animales "devueltos" tras periodos festivos, especialmente cuando la adopción se realiza de forma impulsiva.

"Estamos claros en que la adquisición impulsiva de animales de compañía, donde nuevos tutores subestiman la magnitud del compromiso real que implica su cuidado -alimentación, salud, interacciones y estimulación-, termina muchas veces en una renuncia temprana, afectando negativamente al animal, a la familia y a la infraestructura de los centros de rescate", señaló Viviana Valenzuela, directora nacional de la comisión de Colmevet.

"Malos manejos" y conflictos de convivencia

Desde el Colegio Médico Veterinario detallaron que la falta de preparación de los tutores suele traducirse en problemas de convivencia, identificados por los profesionales como "malos manejos".

Entre ellos, mencionan la carencia de conocimientos básicos sobre tenencia responsable y bienestar animal, así como la confusión de conductas normales de adaptación (como orinar fuera de lugar, romper objetos o intentar escapar), que son interpretadas erróneamente como comportamientos indeseables.

Esta mala interpretación, advierten, tiende a agravar el conflicto entre la familia y la mascota, acelerando la decisión de renunciar al animal.

Llamado a una adopción informada

En ese contexto, Colmevet hizo un llamado a reflexionar antes de adoptar y a entender la tenencia responsable como una decisión informada y consciente, no como un gesto simbólico asociado a una fecha específica. Los especialistas recalcaron la importancia de evitar la "cosificación" de los animales y de asumir que la adopción implica sumar un nuevo integrante a la familia.

Para ello, recomendaron contar previamente con un espacio adecuado, informarse sobre los cuidados necesarios y aplicar estrategias de acompañamiento antes y después de la adopción, con el fin de asegurar procesos exitosos y reducir el riesgo de abandono.

"Un animal de compañía no es un objeto ni un juguete de temporada, sino un miembro de la familia que requiere compromiso, conocimiento y amor por muchos años", subrayaron desde el gremio, enfatizando que una tenencia responsable resguarda no solo el bienestar del animal, sino también el de las familias y su entorno.