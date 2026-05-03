Vinicius Junior postergó el título de FC Barcelona con doblete ante Espanyol

Real Madrid derrotó 2-0 a Espanyol en el RCDE Stadium, por La Liga de España, y mantuvo abierta la definición del título, evitando la consagración de FC Barcelona en esta jornada.

El delantero brasileño Vinicius fue la figura del partido al marcar los dos goles del equipo visitante en el segundo tiempo: Abrió la cuenta a los 55 minutos y volvió a convertir a los 66' para sentenciar el resultado ante el arquero Marko Dmitrovic.

Espanyol tuvo sus principales aproximaciones con un cabezazo de Leandro Cabrera al cierre de la primera mitad y algunos remates de distancia, pero perdió protagonismo tras el segundo gol.

Real Madrid, además, lamentó la lesión de Ferland Mendy durante el encuentro.

Con estos resultados, Barcelona sigue líder con 88 puntos, seguido por Real Madrid con 77, cuando restan cuatro partidos por jugar. El equipo catalán mantiene 11 unidades de ventaja y necesita solo un triunfo más, o una caída del cuadro blanco en la próxima fecha, para asegurar matemáticamente el título.