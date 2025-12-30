Síguenos:
Arsenal cerró el año como líder de la Premier League con triunfazo sobre Aston Villa

Publicado: | Fuente: ESPN / YouTube - EFE
Arsenal cerró el año como líder de la Premier League con triunfazo por 4-1 sobre Aston Villa en la fecha 19 de la competencia. Los goles de los "Gunners" fueron obra de Gabriel Magalhaes, Martín Zubimendi, Leandro Trossard y Gabriel Jesús, mientras que el descuento fue de Ollie Watkins. Con este resultado, el elenco del norte de Londres va puntero de la liga inglesa con 45 puntos.

