Arsenal registró los mayores ingresos de su historia

Una recaudación histórica de 791 millones de euros situó a Arsenal en la cima financiera de su trayectoria tras finalizar el ejercicio contable de la temporada 2024-2025. El club de Reino Unido aprovechó el impulso deportivo de su tercer subcampeonato consecutivo en la Premier League y el título europeo obtenido por su plantel femenino para superar todos sus registros previos.

Pese al volumen de dinero percibido, la entidad informó pérdidas menores por 1,4 millones de libras. Según el balance presentado en Inglaterra, el club mantuvo uno de los planteles más costosos de la liga con una nómina salarial que ascendió a los 346 millones de libras, cifra que posicionó a los "Gunners" como el cuarto equipo con mayor gasto en sueldos de la competición.

El crecimiento resultó especialmente notorio en el área comercial, donde los ingresos subieron a 263 millones gracias a la venta de los derechos de nombre de su ciudad deportiva. Asimismo, la recaudación por día de partido en Emirates Stadium alcanzó los 154 millones de libras, consolidando a Arsenal como la segunda potencia de la liga en este rubro, solo superada por Manchester United.

El consejero delegado del equipo, el británico Richard Garlick, valoró la solidez del proyecto institucional. "Estos resultados financieros mostraron una trayectoria positiva a la vez que buscamos conseguir títulos. La inversión en nuestros equipos, apoyada en el crecimiento de los ingresos, resultó en temporadas importantes tanto para el equipo masculino como para el femenino", explicó el alto directivo.

Finalmente, los derechos de televisión aportaron 272 millones de libras a las arcas del club, reforzando el estatus de Arsenal como uno de los protagonistas de la industria del entretenimiento deportivo. Con estos números, la dirigencia en Londres planificó las próximas inversiones para mantener la competitividad en la Champions League y el torneo local durante 2026.