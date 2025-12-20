Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago21.4°
Humedad52%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa

¿Cuándo y dónde ver el partido entre Tottenham y Liverpool por la Premier League?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Ambos contendientes se verán las caras en Londres.

¿Cuándo y dónde ver el partido entre Tottenham y Liverpool por la Premier League?
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Liverpool se medirá ante Tottenham, este sábado en el Tottenham Hotspurs Stadium, por la fecha 17 de la Premier League.

Los "reds" vienen de una reconfortante victoria 2-0 ante Brighton en Anfield, que le permitió ganar su segundo partido consecutivo y recuperar el tranco en la liga inglesa.

Por su parte los "spurs" vienen de caer goleados 0-3 ante Nottingham Forest, por lo que buscarán recuperarse en su estadio.

El encuentro está pactado para las 14:30 horas (17:00 GMT) de este sábado 20 de diciembre y podrás seguirlo por televisión en ESPN, mientras que en streaming por Disney+.

Además, todos los detalles estarán en la cobertura de Cooperativa.cl.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada