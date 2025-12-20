¿Cuándo y dónde ver el partido entre Tottenham y Liverpool por la Premier League?

Liverpool se medirá ante Tottenham, este sábado en el Tottenham Hotspurs Stadium, por la fecha 17 de la Premier League.

Los "reds" vienen de una reconfortante victoria 2-0 ante Brighton en Anfield, que le permitió ganar su segundo partido consecutivo y recuperar el tranco en la liga inglesa.

Por su parte los "spurs" vienen de caer goleados 0-3 ante Nottingham Forest, por lo que buscarán recuperarse en su estadio.

El encuentro está pactado para las 14:30 horas (17:00 GMT) de este sábado 20 de diciembre y podrás seguirlo por televisión en ESPN, mientras que en streaming por Disney+.

Además, todos los detalles estarán en la cobertura de Cooperativa.cl.