Guardiola y su futuro en el City: "No hay conversaciones para mi salida"

Josep Guardiola, técnico español de Manchester City, zanjó este viernes los rumores sobre su posible salida del club a mediados de 2026 y dijo que no hay conversaciones sobre ello.

El futuro del técnico catalán ha estado puesto en duda por la prensa inglesa, que ha situado a Enzo Maresca, ahora en Chelsea, como su posible sucesor en el cargo.

"Siempre me preguntan lo mismo y sabemos que tarde o temprano me iré de Manchester City. Me quedan 18 meses de contrato y estoy contento con la progresión del equipo. La misma pregunta llega todas las temporadas en algún momento. Lo que tenga que pasar, pasará", dijo Guardiola este viernes en rueda de prensa.

"No hay conversaciones sobre ello. Fin del tema. No voy a estar aquí para siempre, pero lo que tenga que pasar, pasará. El club tiene que estar preparado para cuando ocurra, pero no es un tema sobre la mesa ahora mismo", agregó.

Guardiola renovó el año pasado su contrato con el City hasta mediados de 2027 y ya confirmó hace meses que su plan es tomarse un descanso una vez que deje el club inglés, con el que lo ha ganado todo desde que llegó en 2016.