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Liverpool FC referenció a Rapa Nui en la previa de su derbi ante Everton
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Autor: Redacción Cooperativa
Los múltiples comentarios de chilenos no se hicieron esperar en la publicación.
Los múltiples comentarios de chilenos no se hicieron esperar en la publicación.
Este domingo Liverpool FC protagonizó un nuevo derbi de Merseyside ante Everton FC por la Premier League, llamando a atención con una publicación dedicada a Rapa Nui.
Los "reds" publicaron una ilustración con los jugadores Dominik Szoboszlai y Florian Wirtz frente al Ahu Tongariki, uno de los puntos más visitados de la isla.
Los chilenos no se hicieron esperar en la sección de comentarios, lanzando diversas bromas y la ya clásica frase "devuelvan el moai", referencia al Hoa Hakananai'a que fue robado por navegantes ingleses 1868 y se encuentra exhibido en el Museo Británico de Londres.