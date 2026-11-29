Este domingo Liverpool FC protagonizó un nuevo derbi de Merseyside ante Everton FC por la Premier League, llamando a atención con una publicación dedicada a Rapa Nui.

Los "reds" publicaron una ilustración con los jugadores Dominik Szoboszlai y Florian Wirtz frente al Ahu Tongariki, uno de los puntos más visitados de la isla.

Los chilenos no se hicieron esperar en la sección de comentarios, lanzando diversas bromas y la ya clásica frase "devuelvan el moai", referencia al Hoa Hakananai'a que fue robado por navegantes ingleses 1868 y se encuentra exhibido en el Museo Británico de Londres.