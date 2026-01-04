Luto en la Premier: Hincha de Leeds falleció en el partido con Manchester United

Leeds United lamentó el sensible fallecimiento de un fanático en el Estadio Elland Road en el marco del partido contra Manchester United de este domingo por la Premier League.

El conjunto blanco manifestó estar "devastado" por la muerte del hincha a raíz de una "emergencia médica antes del inicio del partido".

"Los pensamientos de todos en el club están con la familia y los amigos del aficionado en este momento excepcionalmente difícil", agregó Leeds.