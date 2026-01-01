Manchester City perdió terreno en la Premier League tras empatar ante Sunderland

Manchester City perdió terreno en la lucha por el título tras empatar sin goles ante Sunderland en el Stadium of Light, correspondiente a la fecha 19 de la Premier League.

En un encuentro parejo con llegadas para ambos equipos, el cuadro dirigido por Pep Guardiola no logró vencer la resistencia de los locales y se mantuvo en el segundo lugar con 41 puntos, a cuatro unidades del líder Arsenal.

Otro encuentro que repitió el mismo resultado fue el cruce entre Brentford y Tottenham, sumando el tercer partido sin goles en la jornada de este jueves en el torneo inglés.

El siguiente partido de Manchester City será de local ante Chelsea el domingo 4 de enero a las 14:30 horas (17:30 GMT), por su parte Sunderland se medirá como forastero ante los "Spurs" el mismo día a las 12:00 horas (15:00 GMT).