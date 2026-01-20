Independiente confirmó partida de Felipe Loyola al fútbol italiano y detalló monto de la operación

El futuro de Felipe Loyola estará en el Viejo Continente. Independiente de Avellaneda confirmó este martes la transferencia del seleccionado nacional a Pisa Sporting Club, equipo que actualmente milita en la Serie A de Italia y que lucha por mantener la categoría.

A través de sus redes sociales, el "Rojo" entregó los detalles financieros de la operación, la cual se cerró mediante un préstamo por seis meses con un cargo de 1.300.000 euros. Además, se estableció un bono por objetivos que podría sumar otros 200.000 euros.

El punto clave del acuerdo radica en la cláusula de obligación de compra. Según informó la institución, si Loyola participa en 5 partidos, Pisa estará obligado a adquirir el 70 por ciento de su pase por un monto de 5.500.000 euros.

Un salto clave en su carrera

El exjugador de Huachipato y Fernández Vial llega a un equipo que vive un presente complejo en la tabla de posiciones del Calcio, ubicándose en zona de descenso (19°), pero que apuesta fuerte por la permanencia tras su reciente ascenso a la máxima categoría.

Loyola, de 25 años, deja Argentina tras una temporada 2025 donde fue pieza importante en el esquema de Independiente, destacando por su polifuncionalidad al actuar tanto de lateral derecho como de volante, rendimiento que le valió ser considerado una pieza obligatoria en la selección chilena.