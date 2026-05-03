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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga italiana

Inter de Milán venció a Parma y conquistó el Scudetto

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El equipo de Cristian Chivu aseguró el título de la Serie A en San Siro.

Inter de Milán venció a Parma y conquistó el Scudetto
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Inter de Milán se proclamó campeón de la Serie A tras derrotar 2-0 a Parma en el Estadio "Giuseppe Meazza", por la fecha 35 del campeonato italiano, y aseguró el título a falta de tres jornadas para el final.

El equipo dirigido por Cristian Chivu abrió la cuenta a los 45 minutos con gol de Marcus Thuram y sentenció el partido a los 80' mediante Henrikh Mkhitaryan, tras asistencia de Lautaro Martínez.

Con la victoria, Inter conquistó el 21° Scudetto de su historia y volvió a celebrar un título de liga como local después de 37 años, desde la consagración de 1989 ante el Napoli de Diego Armando Maradona.

El árbitro Kevin Bonacina amonestó a Piotr Zielinski a los 64 minutos. Antes del partido se guardó un minuto de silencio por la muerte del expiloto de Fórmula 1 y campeón paralímpico Alex Zanardi.

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