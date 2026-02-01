Torino contó con la titularidad de Guillermo Maripán en su vuelta a los triunfos ante Lecce

El defensor chileno Guillermo Maripán finalmente volvió a festejar en Torino después de que el equipo se reencontrase con los triunfos tras imponerse en casa por 1-0 a Lecce, que tuvo al nacional Matías Pérez en la banca, durante la fecha 23 de la Serie A.

Tuvieron que pasar cuatro encuentros en la liga italiana para que el equipo del formado en Universidad Católica triunfase, todo gracias a un tanto del escoces Che Adams (29') que desniveló el marcador en el primer tiempo.

Por su parte, el central chileno remedió la versión que demostró en la aplastante caída ante Como en la última fecha y se alzó como un bastión junto a Saúl Coco y Luca Marianucci.

Ubicados decimoterceros con 26 puntos, ahora Torino tendrá que enfocarse en un duro rival cuando se mida a Inter de Milán por los cuartos de final en la Copa de Italia, que se jugará este próximo 4 de febrero a las 17:00 horas