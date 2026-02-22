Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga italiana

Torino de Guillermo Maripán sufrió una abultada derrota ante Genoa en Serie A

Publicado:
Periodista Digital: ATON / Cooperativa.cl

El seleccionado nacional solo disputó los primeros 45 minutos.

El defensor chileno Guillermo Maripán sumó una nueva turbulencia en Italia, con el duro traspié de Torino ante Genoa en medio de cuestionamientos al rendimiento del central en los últimos partidos.

El chileno no ha podido superar el mediocre nivel de su equipo, que sufrió un drástico 3-0 como visita en el marco de la fecha 26 de la Serie A.

Maripán entró como titular en función de líbero, salió reemplazado en el descanso: En su lugar entró Ardian Ismajli.

Los tantos de Genoa fueron obra de Brooke Norton-Cuffy (21'), Caleb Ekuban (40') y Junior Messias (83').

Con esta caída, Torino llegó a dos derrotas consecutivas y tres partidos al hilo sin triunfos, quedando en el puesto 15 de la tabla con 27 puntos.

Las + leídas
