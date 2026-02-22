Kast prepara viaje a EE.UU. y primera cita con Trump en medio de tensiones políticas

A menos de tres semanas del cambio de mando, el presidente electo José Antonio Kast prepara su primera visita internacional a Estados Unidos en esa condición, en medio de un clima político tensionado con la administración saliente de Gabriel Boric.

El viaje está fijado para el próximo 7 de marzo, cuando el futuro mandatario participará en la conferencia "Shield of the Americas" en Miami, acompañado por su futuro canciller, Francisco Pérez Mackenna.

En la instancia, Kast sostendrá además su primer encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump, con quien espera abordar temas como la inmigración irregular, el combate al crimen organizado y el nuevo escenario regional tras la caída del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

En el Partido Republicano valoraron especialmente el encuentro con la Casa Blanca. El diputado Luis Sánchez afirmó que "es una muy buena noticia que el presidente electo pueda reunirse con el presidente Trump y fortalecer esa amistad histórica con Estados Unidos, que se ha visto dañada en los últimos años por la falta de cuidado del actual gobierno".

La cita en Washington será el primer acercamiento formal entre ambas administraciones y podría marcar el tono de la relación bilateral en el próximo período.

Discusión en la política interna

La visita ocurre en paralelo a la discusión interna sobre la instalación de un "gobierno de emergencia", una propuesta impulsada por el propio Kast para enfrentar los desafíos en seguridad y economía, incluyendo controles migratorios más estrictos y medidas de apoyo a la actividad económica.

La idea ha generado reparos en el oficialismo. El diputado socialista Raúl Leiva advirtió que "si el presidente electo insiste en declarar una emergencia en todos los ámbitos, lo que hará es polarizar aún más el ambiente político y generar expectativas que son imposibles de cumplir".

Desde la oposición, en tanto, el diputado de Renovación Nacional Frank Sauerbaum defendió la iniciativa, señalando que "los chilenos eligieron a Kast para hacer cambios importantes y rápidos, sobre todo en seguridad, crimen organizado y migración".

El viaje también se produce en medio de un escenario diplomático sensible, luego de la revocación de visas a tres funcionarios del actual gobierno chileno por parte de Estados Unidos, y en paralelo al debate regional por la eventual candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, respaldada por Brasil y México.

Kast ya anunció que buscará reunirse con los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum para conocer los argumentos detrás de ese apoyo antes de que Chile defina su postura oficial tras el cambio de mando.