[VIDEO] Cadena mexicana recurre a la IA para recrear partidos tras perder derechos de transmisión

El inicio del Torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano trajo una situación inusual en la transmisión deportiva dado que la cadena TUDN, sin derechos de algunos partidos, utilizó inteligencia artificial para armar resúmenes de los encuentros entre América y Xolos, y Cruz Azul y León.

Este método llamó la atención por su innovación, pero también por la controversia que generó.

El partido entre América y Xolos, que terminó sin goles, fue mostrado en un formato de resumen elaborado con IA en el programa "+ Deporte", del domingo.

Posteriormente, ocurrió lo mismo con el enfrentamiento entre Cruz Azul y León. La creatividad del medio evitó mostrar fotografías tradicionales, en un intento por innovar en la cobertura sin derechos.